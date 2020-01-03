مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 10:12 - المصدر: فرانس 24

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قتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

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