الصدر يوجه المقاومة بالجهوزية لحماية العراق

2020/01/03 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، من تداعيات انتهاك الولايات المتحدة، لسيادة العراق، من خلال قتلها لقائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب الأمين للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فيما دعا ا

بغداد اليوم- بغداد

وجه الأمين العام لحركة عصئب أهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، رسالة بشأن اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في بغداد.

وقال الخزعلي في الرسالة التي ح

بغداد اليوم-متابعة

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

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