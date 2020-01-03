اجراءات امنية مشددة في بغداد وغلق المنطقة الخضراء بالكامل

2020/01/03 | 10:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أتخذت االقوات الامنية اجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد وعلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء.

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