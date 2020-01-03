السفير الايراني يكشف عدد ضحايا الغارة الأمريكية قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، عن عدد ضحايا الغارة الامريكية في محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.وقال مسجدي ان “الغارة الأمريكية في بغداد أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني وابومهدي المهندس و 10 آخرين “.وأضاف انه “تم استهداف موكب الفريق قاسم سليماني المكون من سيارتين لدى خروجه من مطار بغداد الدولي”.

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