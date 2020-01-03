2020/01/03 | 10:26 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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