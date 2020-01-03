2020/01/03 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عبد المهدي: استهداف سليماني والمهندس يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة

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