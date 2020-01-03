2020/01/03 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر الله: الأمريكيون لن يحققوا أهدافهم والقصاص من قتلة سليماني سيكون مسؤولية المقاومين

يتبع .



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