مباشر - مقتل قاسم سليماني: إيران تتوعد برد

2020/01/03 | 11:17 - المصدر: فرانس 24

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توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة "بانتقام قاس" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد، وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.

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