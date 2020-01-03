2020/01/03 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | السيد مقتدى الصدر يوجه اتباعه في جيش المهدي ولواء اليوم الموعود الى ان يكونوا باستعداد تام لحماية العراق

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد مقتدى الصدر يوجه اتباعه في جيش المهدي ولواء اليوم الموعود الى ان يكونوا باستعداد تام لحماية العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | السيد مقتدى الصدر يوجه اتباعه في جيش المهدي ولواء اليوم الموعود الى ان يكونوا باستعداد تام لحماية العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).