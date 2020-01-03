بيان من عبد المهدي ودعوة للبرلمان.. واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً والحشد يتأهب

2020/01/03 | 11:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، بيانا طالب فيه مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة عقب اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني.وذكر عبد المهدي في بيانه “ندين بأقصى درجات الادانة والاستنكار إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج […]

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