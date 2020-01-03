2020/01/03 | 11:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد حسن نصرالله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد حسن نصرالله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد حسن نصرالله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).