2020/01/03 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالة أ.ب: استهداف سليماني جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان

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