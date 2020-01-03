نائب عن واسط يكشف المشاريع التي لم تنجز والمبالغ المسترجعة من ميزانية 2019

2020/01/03 | 11:28 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن محافظة واسط، عباس العطافي، الجمعة، المشاريع التي لم تنجز في واسط إضافة الى الأموال التي ا...

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