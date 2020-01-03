عبد المهدي يوجه لعقد جلسة برلمانية استثنائية لتشريع قرارات تحفظ كرامة العراق

2020/01/03 | 11:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية من اجل تنظيم موقف رسمي على خلفية مقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، بضربة جوية امريكية ليلة امس الخميس.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "ندين بأقصى درجات الادانة والاستنكار إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى".

وأضاف "لقد كان الشهيدان رمزين كبيرين في تحقيق النصر على داعش الارهابي"، مشيرا الى ان "اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا".

وأكد ان "القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".

وشدد عبد المهدي على انه "خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".

ووجه عبد المهدي "دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (٥٨) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته".

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