2020/01/03 | 11:28 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ علي: ايتها المليشيات .. لا تستعرضوا عضلاتكم على العراقيين) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ علي: ايتها المليشيات .. لا تستعرضوا عضلاتكم على العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).