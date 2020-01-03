وزير الخارجية الأمريكي: العراقيون يرقصون فرحا بمقتل سليماني

2020/01/03 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أثار فرحا وابتهاجا في الشارع العراقي.ونشر بومبيو عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر حشدا من العراقيين يحملون علما عراقيا ضخما في أحد شوارع بغداد "ليلة مقتل سليماني، مع تعليق صوتي يفيد بأن ما يجري هو احتفالات بمقتل سليماني".وكتب بومبيو: "العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية، شاكرين أنه لم يعد هناك الجنرال سليماني".

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