بالفيديو.. حياة الشهيد ابو مهدي المهندس

2020/01/03 | 11:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في عدوان اميركي حيث استهدف بالصواريخ الامريكية بعد خروجه بسيارة من مطار العاصمة بغداد....

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