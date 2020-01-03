عبد المهدي يدين استهداف المهندس وسليماني ويعده خرقا للسيادة العراقية

2020/01/03 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اليوم الجمعة، استهداف نائب هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني عاده خرقاً للسيادة العراقية.

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