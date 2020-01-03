السيد نصر الله: القصاص العادل لقتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة

2020/01/03 | 11:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، عن تعازيه باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس الايراني ابو مهدي المهندس، مؤكدا أن القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة وفعل لكل المقاومين.

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