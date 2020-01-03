روسيا والصين تعلنان موقفيهما من مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني

2020/01/03 | 12:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- بكين -(أ ف ب) – -الزمان – حذرت روسيا الجمعة من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية أن مقتل سليماني “خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة”.وأضافت الوزارة “سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران […]

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