سلطة الطيران المدني تنفي تأجيل رحلات مطار بغداد الدولي

2020/01/03 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطة الطيران المدني، الجمعة، تأجيل رحلات جوية في مطار بغداد الدولي.وذكرت السلطة نقلاً عن الإعلام الحكومي الرسمي، انه” لا يوجد أي تأجيل لأي رحلة من مطار بغداد الدولي”.وشهد مطار بغداد الدولي فجر الجمعة تنفيذ عملية عسكرية اميركية قتل على اثرها قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو […]

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