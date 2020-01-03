عالية نصيف تطالب بسحب صلاحية التكليف من وزير الكهرباء

2020/01/03 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف بسحب صلاحية التكليف من وزير الكهرباء ومنعه من تكليف أحد الأشخاص بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الانتاج، مبينة في الوقت ذاته ان الوزارة معرضة للافلاس بسبب ذهاب جميع التخصيصات الى الاستيراد والمستثمرين .وقالت نصيف ،اليوم:” حصل اتفاق سري بتكليف شخص فاسد يلقب بـ (حرامي وقود المحطات) بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الانتاج، […]

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