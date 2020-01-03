2020/01/03 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العامري يدعو الأجهزة الأمنية للحذر ويوجه رسالة للقوى السياسية بشأن بقاء القوات الأجنبية

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- النجف

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، على النص الكامل لبيان المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، والذي تلاه ممثل المرجعية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وتؤكد أسرة (بغداد اليوم)، أنها تنشر

بغداد اليوم-متابعة

أكدت المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى، علي السيستاني، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، أن عملية الاغتيال الامريكية، وقصف مقرات الحشد الشعبي في مدينة القائم، اعتداء غاشم وخرق للسيادة العراقية، وانتهاك

بغداد اليوم-كربلاء

دعت المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى، علي السيستاني، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، الى ضبط النفس والتصرف بحكمة، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وذكر بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العامري يدعو الأجهزة الأمنية للحذر ويوجه رسالة للقوى السياسية بشأن بقاء القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العامري يدعو الأجهزة الأمنية للحذر ويوجه رسالة للقوى السياسية بشأن بقاء القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).