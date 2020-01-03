2020/01/03 | 12:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعبىة الدينية العليا تتسارع الاحداث من الاعتداء الاثم في القائم الى الاعتداء الغاشم قرب مطار بغداد المرجعية الدينية: ما جرى قرب مطار بغداد اعتداء غاشم وخرق للسيادة العراقية المرجعبىة الدينية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم ما جاء في خطبة المرجعية اليوم3/1/2020) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم ما جاء في خطبة المرجعية اليوم3/1/2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).