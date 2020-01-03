الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يصدر بياناُ حول الضربة الامريكية في العراق

2020/01/03 | 12:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) […]

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