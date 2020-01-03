 بالصورة.. “الفار” بأغرب حالاته: حكم الفيديو البدائي “تحت تهديد السلاح”

2020/01/03 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور طريفة، تظهر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” بطريقة بدائية، خلال مباراة هواة لكرة القدم في إحدى الدول الإفريقية.وقال موقع صحيفة “ليبيرو” الإيطالية، إن “البحث عن العدالة في عالم كرة القدم أمر مطلوب حتى إن لم تكن الظروف المناسبة متوفرة”.وتظهر الصور المنشورة على حساب كاتب كيني في […]

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