2020/01/03 | 12:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفاصيل الكاملة لاغتيال قاسم سليمانى..الاستهداف جرى بصواريخ من طائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد..وحرب التصريحات تزداد سخونة..روحانى: الانتقام سيطال أمريكا المجرمة..وترامب يرد بعلم بلاده الجمعة، 03 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفاصيل الكاملة لاغتيال قاسم سليمانى.. الاستهداف جرى بصواريخ من طائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد.. وحرب التصريحات تزداد سخونة.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفاصيل الكاملة لاغتيال قاسم سليمانى.. الاستهداف جرى بصواريخ من طائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد.. وحرب التصريحات تزداد سخونة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).