الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق: اغتيال سليماني والمهندس سيجر المنطقة لصراع خطير

2020/01/03 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نندد الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، اليوم الجمعة، بأشد العبارات اغتيال اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، مبيناً ان هذا الفعل الشنيع تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى حرب وصراع لا هوادة فيها.

قال الامين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه "إننا في الاتحاد نندد بأشد عبارات التنديد بأمريكا ومن ساندها في اغتيال اللواء سليماني والمهندس ورفاقهما، ونعتبر هذا الفعل الشنيع تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى حرب وصراع لا هوادة فيها".

واضاف ان "هذا التطاول لامريكا وقبله بأيام تطاولها على الحشد الشعبي يقع على أرض العراق وقد تجاوز مرة اخرى على سيادته، واتخذت من أرض العراق سبيلا لتجاوزاتها وتنفيذ آمال اسرائيل ومن في فلكها، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا، ونعتبر الجهاد من أجل الدفاع عن العراق ومن يتجاوز على سيادته وامن شعبه جهادا مقدسا ودفاعا حقا ولا نخاف في الله لومة لائم".

وطالب القائد العام للقوات المسلحة بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تجاوزات امريكا المتكررة على سيادة العراق"، مؤكدا بأنه "آن الأوان لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية وإلغاء الاتفاقية الأمنية بين الدولتين".

ودعا جعفر "الشعب العراقي والحشد الشعبي إلى ضبط النفس والهدوء وعدم اللجوء الى ردود الأفعال غير المدروسة بل اللجوء الى منطق العقل والأساليب القانونية والدولية والشرعية لعدم فسح المجال لاعداء العراق النيل منه وعدم ايقاظ الفتنة وإدخال العراق الى حرب داخلية".

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