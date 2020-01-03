2020/01/03 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قفزت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 1% إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، حتفهما في ضربة جوية على موكبهما بمطار بغداد.

وقال المحلل في فيليب فيوتشرز، بنجامين لو ان "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم".

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من أيلول عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8% إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت غرينتش.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8% إلى 18.17 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4% مسجلا 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز 3%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع الى اعلى مستوى في اربعة اشهر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع الى اعلى مستوى في اربعة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).