برلماني عراق: الرد لا يمكن ان يكون بأقل من مستوى دم سليماني والمهندس

2020/01/03 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، الجمعة، ما فعلته أمريكا اليوم، من استهداف لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ال...

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