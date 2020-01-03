2020/01/03 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى، علي السيستاني، الجمعة، أن ما حصل بمطار بغداد الدولي هو اعتداء غاشم، أدّى الى استشهاد عدد من ابطال معارك الانتصار على الارهابيين الدواعش.وذكر بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، في كربلاء: تتسارع الاحداث وتتفاقم الازمات ويمر البلد بأخطر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تعلق على مقتل سليماني والمهندس وتطلق تحذيراً.. يجب ضبط النفس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تعلق على مقتل سليماني والمهندس وتطلق تحذيراً.. يجب ضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).