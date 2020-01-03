سائرون تحشد للوقوف بوجه الاعتداءات الامريكية والعمل على انهاء وجودها

2020/01/03 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة سائرون النيابية ،اليوم الجمعة، الى الوقوف بوجه الاعتداءات الأميركية والعمل على إنهاء وجودها.

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