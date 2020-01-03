2020/01/03 | 13:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية: الاعتداء الغاشم قرب المطار خرق للسيادة وينذر بأن البلد مقبل على اوضاع صعبة جدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية: الاعتداء الغاشم قرب المطار خرق للسيادة وينذر بأن البلد مقبل على اوضاع صعبة جدا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية: الاعتداء الغاشم قرب المطار خرق للسيادة وينذر بأن البلد مقبل على اوضاع صعبة جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).