صمت الحكومة.. سلام مسافر

2020/01/03 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي سلام مسافر: صمت الحكومة المنصرفة على مصرع سليماني والمهندس ومن معهما؛ينم عن الشلل وغياب الإرادة.اذا كان عبد المهدي رجل دولة حقا فعليه تحديد استراتيجية درء الخطر عن البلاد ومنع الثيران الهائجة من الصراع على ارض العراق.وعلى البرلمان تلبية مطالب الانتفاضة.صمت الحكومة المنصرفة على مصرع سليماني والمهندس ومن معهما؛ينم عن الشلل […]

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