المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري يعلن عن الجاهزية التامة لتنفيذ أوامر الصدر

2020/01/03 | 13:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أبو ياسر المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة عن الجاهزية التامة لتنفيذ أوامر الصدر بشأن حماية العراق.وقال أبو ياسر في بيان : نعزي جميع المجاهدين والمقاومين […]

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