بومبيو: العراقيون يرقصون فرحا لمقتل سليماني

2020/01/03 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أثار فرحا وابتهاجا في الشارع العراقي.

ونشر بومبيو عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو يظهر حشدا من العراقيين يحملون علما عراقيا ضخما في شوارع بغداد، بعد انتشار انباء مقتل سليماني، قائلا ان العراقيين يرقصون في الشوارع للحرية ولعدم وجود شخص اسمه قاسم سليماني فيما بعد.

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