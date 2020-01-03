العامري: القوات الأجنبية تشكل تهديداً ولا بد

2020/01/03 | 13:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري مع سليماني – صورة: وسائل إعلام إيرانية

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