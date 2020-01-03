الجيش البريطاني يعزز الأمن والجاهزية في قواعده بالشرق الأوسط بعد اغتيال سليماني

2020/01/03 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الجيش البريطاني، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، عن تعزيز الأمن والجاهزية لقواته في قواعده بمنطقة الشرق الأوسط، بعد حادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

يتبع .



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