مقتل ناشط في بغداد.. رصاصة في الرأس

2020/01/03 | 13:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق قتل ناشط عراقي بإطلاق النار عليه في #بغداد، بحسب ما أفاد مصدر لوكالة فرانس برس مساء أمس الخميس، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت في […]

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