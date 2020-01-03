المرجعية الدينية: البلد يمر بمنعطف خطير ومقبل على أوضاع صعبة جداً ويجب ضبط النفس

2020/01/03 | 13:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- شددت المرجعية الدينية العليا في النجف، اليوم الجمعة، على ان الاحداث في العراق تتسارع وتتفاقم معها الازمات والبلد يمر بمنعطفات صعبة، داعية الاطراف المعنية الى ضبط النفس والتصرف بحكمة.وقال ممثل المرجعية في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي القاها من الصحن الحسيني، وتابعتها /SNG/، ان ” الاحداث تتسارع والازمات تتفاقم ويمر ...

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