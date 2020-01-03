المرجعية الدينية : العراق يمر باخطر المنعطفات والبلد مقبل على مرحلة خطيرة جداً وندعو لضبط النفس

2020/01/03 | 13:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]ادانت المرجعية الدينية العليا الاعتداء الذي وصفته بالغاشم بالقرب من مطار بغداد الدولي في الليلة الماضية بما مثّله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية، وقد أدّى الى استشهاد عدد من ابطال معارك الانتصار على الارهابيين الدواعش.

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