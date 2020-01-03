الحشد الشعبي يشيع غداً جثمان المهندس ويكشف وصيته عن مكان الدفن

2020/01/03 | 13:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تقيم هيئة الحشد الشعبي تشييعا مركزيا لجثمان نائب رئيس الهيأة أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء يوم غد السبت في العاصمة بغداد.

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