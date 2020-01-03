سندات العراق السيادية تسجل أكبر تراجع بعد اغتيال سليماني

2020/01/03 | 13:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت السندات السيادية العراقية، اليوم الجمعة، المقومة بالدولار حوالي سنت واحد بعد ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني كبير في مطار بغداد، في تصعيد حاد للتوترات بأنحاء […]

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