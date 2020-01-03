2020/01/03 | 13:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض: العاصمة بغداد و البصرة و كربلاء والنجف و اربيل والسليمانية ستحتضن فعاليات دورة الألعاب الرياضية العربية 2021

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