نتنياهو يقطع زيارته لليونان ويطالب حكومته بعدم التعليق على مقتل سليماني

2020/01/03 | 14:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الجمعة، بأن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقطع رحلته إلى اليونان، ويعود فورا، لمتابعة تداعيات عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوردت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، بأن نتنياهو طلب من الوزراء وأعضاء حكومته عدم التعليق على موضوع اغتيال سليماني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت الصحيفة أن بينيت سيعقد اللقاء العاجل في مقر "الكريا" (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ومسؤولي الأمن الإسرائيليين.

ومن بين الخطوات الإسرائيلية الأخرى ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، سارعت تل أبيب إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ، في المنطقة الشمالية في وجه الإسرائيليين والسياح.

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