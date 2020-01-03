مباشر - مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني: مخاوف من التصعيد وواشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق

2020/01/03 | 14:04 - المصدر: فرانس 24

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توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة "بانتقام قاس" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد، وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.

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