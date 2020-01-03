2020/01/03 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، الحكومة الى الرد على مقتل المهندس وسليماني بالطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وقال المالكي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "التحق القائد الفذ جمال جعفر (أبو مهدي المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وضيف العراق اللواء قاسم سليماني، مع ستة آخرين من المجاهدين، بركب شهداء العقيدة، بعملية وقحة جبانة قامت بها طائرات أمريكية استباحت سماء العراق وأرضه بصواريخها الغادرة".

واضاف "نعزي الإمام المنتظر ومراجعنا العظام وشعبنا العراقي الصابر، والشعب الإيراني الشقيق، والأمة الإسلامية كافة بهذا المصاب الجلل"، موكداً استنكاره "الشديد لهذا العمل الغادر الذي استهدف عدداً من رجال العراق الأبطال وضيوفه الكرام".

ودعا المالكي، الحكومة العراقية الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، والكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء و عدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يطالب برد قانوني وسياسي ودبلوماسي على مقتل المهندس وسليماني) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يطالب برد قانوني وسياسي ودبلوماسي على مقتل المهندس وسليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).