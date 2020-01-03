الحوثيون يتوعدون برد سريع ومباشر انتقاماً لسليماني

2020/01/03 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توعد أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الجمعة، برد سريع ومباشر، بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قدم رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد علي الحوثي، التعازي للمرشد الإيراني علي خامنئي والقيادة السياسية في العراق وإيران.

وقال إن "هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".

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