السيستاني: العراق مقبلٌ على أوضاعٍ صعبة

2020/01/03 | 14:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق دعا #علي_السيستاني، أبرز مراجع الشيعة في العراق، إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري #قاسم_سليماني، ونائب رئيس هيئة #الحشد_الشعبي “أبو […]

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