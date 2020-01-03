سمير عادل - يجب التصدي لسياسة البلطجة والمافوية الامريكية

2020/01/03 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل قامت القوات الامريكية المرابطة في العراق بأغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس واخرين في مدينة بغداد صباح اليوم المصادف ٣ كانون الثاني ٢٠٢٠.ان عملية الاغتيال التي قامت بها القوات الامريكية هي عملية بلطجة سافرة وتعكس سياسة المافيا التي تمارسها الادارة الامريكية ضد منافسين لها واستهتار فاضح في بلد مستقل.انها لا تختلف عن اية عملية......

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